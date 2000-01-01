Проводим обучающие программы для парикмахеров-стилистов, делимся передовым мировым опытом.
Премиум салон красоты BACKSTAGE
BACKSTAGE — «закулисье», место, где произойдет таинство вашего преображения и создание безупречного имиджа от стилистов, которые знают все о красоте и умеют создавать идеальный образ!
Повседневная рутина вносит коррективы в жизнь каждого. И на уход за собой остается все меньше возможностей. Но с нашей командой вам потребуется всего лишь желание выглядеть эффектно и совсем немного свободного времени.
Вашему вниманию удобный сервис #всеисразу. Вам нужно подстричься, окрасить волосы или сделать красивую укладку, создать неординарный профессиональный макияж, педикюр или маникюр? А, может хотите окрасить брови, сделать их коррекцию или нарастить ресницы? В премиум студии красоты выполним любой каприз с учетом личных пожеланий, индивидуальных особенностей, предстоящего события в вашей жизни и даже настроения. Результат превзойдет все ожидания, а вы уйдете от нас другим человеком! И это вам обязательно понравится.
Наш салон красоты премиум класса оказывает услуги для женщин и мужчин, потому что поддерживать себя в порядке нужно каждому, независимо от пола, возраста, рода занятий. Преображаем смелых экспериментаторов, которые готовы расстаться с длинными локонами и сделать каре, работаем с приверженцами традиционных луков, для которых подстричь челку — уже подвиг. Для каждого находим эксклюзивное решение.
В салоне красоты премиум класса в Санкт-Петербурге предлагаются услуги детского парикмахера для маленьких капризных непосед. Мастер обязательно найдет подход даже к таким требовательным посетителям, которым непросто усидеть на месте, а еще хочется капризничать и баловаться. В игривой форме мы сделаем образ вашего крохи опрятным и ярким.
Позвольте мастерам BACKSTAGE позаботиться о вашем образе, и вне всякого сомнения вам принесет радость как время, проведенное с нами, так и результат нашей работы!
У luxury салона красоты в Санкт-Петербурге множество преимуществ:
Качество
Для работы используются профессиональные составы от мировых брендов L`Oréal Professionnel, Redken, CND, Kérastase и других. Они бережно помогают создавать эффектные образы.
Профессионализм
В нашем премиальном салоне красоты уникальные эксперты индустрии красоты, которые подберут для вас лучший лук. Им под силу красивый образ, даже когда клиент «не знает, чего хочет».
Гарантия COVID безопасности
Наш элитный салон красоты работает со строгим соблюдением мер безопасности, особое внимание уделяем обработке всех рабочих поверхностей, инструментария, рук, что гарантирует безопасность.
Атмосфера
У нас приятная обстановка и чуткие сотрудники. Мы искренне дружим с каждым клиентом, поддерживаем непринужденную беседу. А если желаете насладиться тишиной, проведем процедуры без лишних слов.
Доступность
Расположены в шаговой доступности от метро Гостиный Двор (Спб) и для эффектного образа не нужно много времени. Просто запишитесь в удобное время и приходите в салон красоты с Невским проспектом рядом.
Ваша индивидуальность
Доверяя мастерам нашей студии красоты премиум класса, вы становитесь привлекательнее, увереннее в себе, а уход за собой приобретает новое звучание с яркими нотами и оригинальным исполнением.
Вас порадуют безупречное обслуживание и демократичная ценовая политика!